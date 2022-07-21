Консорціум бізнесменів близький до покупки Бірмінгема. Новими власниками "синіх" прагнуть стати місцевий бізнесмен Пол Річардсон та екс-футболіст Максі Лопес, повідомляє Sky Sports. Наразі команда виступає у Чемпіоншипі.

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За інформацією видання, консорціум отримав ексклюзивне право на покупку і вже подав відповідну заявку до Англійської футбольної ліги (EFL). Якщо перевірка буде успішною, угода буде укладена протягом трьох тижнів. "Це великий проект. У команди величезний потенціал. Коли ми обговорювали проект із Полом, ми вірили, що зможемо виконати велику роботу для міста, команди та вболівальників", – зазначив Лопес.

Нагадаємо, Максі Лопес рік тому завершив кар'єру футболіста і зайнявся бізнесом. Він виступав за такі імениті клуби, як Рівер Плейт, Барселона та Мілан, але найбільше запам'ятався через сімейний скандал. На той момент його дружина Ванда Нара зрадила Лопесу з другом сім'ї Мауро Ікарді.

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