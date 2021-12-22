"Не думаю, що Луческу поїде із Києва. Він там дуже добре працює, і він лише на початку шляху. У клубі є певний проект, який, як я думаю, обговорювався з Мірчею.

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Збірна Румунії? Мірча Луческу любить щодня приходити на стадіон, а не сидіти в офісі. У нас достатньо тренерів, які можуть взяти на себе збірну", — цитує Редніка fanatik.ro.

За інформацією румунських ЗМІ, напередодні у Бухаресті Мірча Луческу відвідав матч чемпіонату Румунії Динамо – Фарул (0:2).

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