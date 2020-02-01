Колишній асистент Клоппа Бувач працевлаштувався в Росії

Колишній член тренерського штабу Юргена Клоппа, Желько Бувач, став спортивним директором московського Динамо.

Контракт з 58-річним фахівцем розрахований на 2,5 роки, інформує офіційний сайт Динамо. Він покликаний у московський клуб, щоб сформувати склад, який буде боротися за найвищі місця в РПЛ.

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Зазначимо, що Бувач протягом 17 років працював асистентом Юргена Клоппа в Майнці, дортмундській Борусії та Ліверпулі. Він покинув тренерський штаб німецького фахівця у квітні 2018 року. Одразу після припинення співпраці з "червоними" Бувача сватали в лондонський Арсенал та турецький Фенербахче на посаду головного тренера.

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