Колись забивав Буффону, зараз феєрить у четвертому дивізіоні: як Енді Керролл підіймає Бордо за 1600 євро на місяць
Ольга Любушкіна розповідає про пригоди екс-зірки Ліверпуля та Ньюкасла Енді Керролла в Бордо.
"У Бордо я можу бути собою".
Енді Керролл
Англійський нападник розпочинав кар'єру в Ньюкаслі. Свій перший гол за "сорок" Енді Керролл забив у товариському матчі проти Ювентуса. І не комусь, а Джанлуїджі Буффону. Італійський голкіпер заявив, що на англійця чекає блискуче майбутнє.
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Чемпіон світу-2006 в чомусь мав рацію. Можливо, Керролл не до кінця виправдав очікування, але точно запам’ятався. Гра за Ньюкасл подарувала шанс Енді зіграти за величний Ліверпуль і спробувати свої сили в Лізі чемпіонів. У першому сезоні за "червоних" Керролл травмувався і пропустив понад 20 матчів. Другий сезон був більш вдалим, але повноцінно замінити Фернандо Торреса так і не зумів. Усе, що залишилося на пам’ять від того періоду – Кубок англійської ліги.
"Коли я поїхав до Ліверпуля, очевидно, гонорар і все таке… Мені був лише 21 рік, я ніколи не покидав Ньюкасл, мені сказали зібрати свої речі та поїхати туди, а потім все пішло не дуже добре. ЗМІ були зовсім іншими, і я був у центрі уваги в більшому масштабі. Не шкодую, що перейшов до Ліверпуля, ні про що не шкодую. Це змінило мене на власний лад, зробило сильнішим".
Загалом за Керроллом закріпилася репутація травматичного гравця. В Англії він із понад 18 різноманітними пошкодженнями потрапляв до лазарету. Найбільше запам'яталися вболівальникам травма гомілкостопу, яку Енді отримав, взуваючи бутси, а також перелом стопи, який він заробив у самісінький розпал галасу навколо його можливого переходу до Челсі.
"Щодо гомілкостопного суглоба, я постійно проходив реабілітацію, що досить важко робити, спостерігаючи, як усі хлопці йдуть і насолоджуються тренуваннями, а потім намагаєшся повернутися, знову відчути це, зробити сканування, і тобі потрібна ще одна операція. Всі казали: "Ну, ти знову травмований". Але це була не моя провина, операція не розв'язала проблему. Здавалося, що всі мене принижують".
Ліверпуль потребував стабільного гравця, тож Керролл вирушив у Вест Хем. Саме з "молотобійцями" він зумів дебютувати в Лізі чемпіонів і відзначитися одним асистом, який так і залишився єдиною результативною дією у найбільшому європейському турнірі. Період у Вест Хемі можна занести в актив.
Енді був настільки прив’язаний до Ньюкасла, що повернувся у клуб. Щоправда, йому не вдалося повторити хоча б свій попередній успіх. Ось так Керролл у 2021 році залишився без команди і шукав нового виклику. Недовго нападник пограв за Редінг та Вест Бромвіч, поки доля не змусила його вперше в кар’єрі спробувати сили на протилежному березі Ла-Маншу.
Французькі канікули
Керролл, перебуваючи у вільному плаванні, отримав запрошення переїхати у Францію. Скромний Ам'єн, виступаючи в Лізі 2, потребував досвідченого гравця в лінію нападу. Енді без вагань погодився відкрити для себе нову країну у 34 роки.
З "єдинорогами" англієць знову зміг насолоджуватися футболом. Керролл немовби помолодшав, але залишився таким же досвідченим. Єдине, чого не вистачало форварду – результативності. У 35 матчах він зумів забити лише чотири рази. Проте Енді знову відчув смак перемог, любов і власну силу. Франція стала справжньою домівкою для англійця, який навіть слова не міг сказати французькою.
"Я не розмовляю французькою. Просто повторюю те, що кажуть інші люди, і намагаюся вчитися, але дуже повільно. Слово за словом. "Pamplemousse" (грейпфрут) – це одне з моїх улюблених французьких слів. Насправді я мав би розмовляти французькою. І я вивчав французьку в школі, але не сприймав це серйозно. Чесно кажучи, не думав, що колись буду жити в цій країні".
Ам'єн вагався щодо майбутнього Керролла в команді і саме в цю мить на горизонті з'явився Бордо. Жирондинці переживали неймовірний спад. Крім того, що іменита команда вилетіла з Ліги 2, Бордо понизили у класі, викинувши аж у четвертий за силою дивізіон.
Жирондинці не могли собі дозволити ані зберегти склад, ані вийти на трансферний ринок і посилити команду. У перших турах Бордо навіть не брав участі, бо бракувало достатньої кількості гравців для заявки. У темні часи Енді Керролл зі своєю енергією та славою став справжнім скарбом. Футболки англійця розлітаються серед фанатів і він вже встиг завоювати прихильність вибагливої публіки. Форвард у той час навіть думав, що 35 років – це хороший час, щоб завершити кар’єру. Один телефонний дзвінок змінив все.
"Я поговорив з Бруно Ірлесом (тренер Бордо), і зрозумів, що це для мене. На моїй першій грі на стадіоні у нас було 10 000 уболівальників у четвертому дивізіоні. Це неймовірно. Коли ми грали на виїзді, шестигодинна подорож, у нас було 2000 фанатів за спинами. Ви можете бачити, що це величезний клуб, незалежно від того, що сталося".
Залишившись без фінансів, перебуваючи у скрутному становищі, Бордо не зміг запропонувати Керроллу контракт, гідний його постаті. Гроші для Енді стали другорядними, бо він справді відчував задоволення. Попри пропозиції від саудівців, вирішив залишитися у Франції та допомогти Бордо повернутися на вершину.
Англієць отримав скромний заробіток. Зарплата Енді становить 1614 євро брутто на місяць. У контракті передбачений бонус за результативність у 2000 євро. При цьому Керролл відмовився від допомоги з безробіття, якою міг заробити додаткові 4500 євро. Що ж, нападник справді грає не за гроші.
"Насправді я витрачаю більше грошей на перебування в Бордо, ніж заробляю. Моя орендна плата вища. Це ще не враховуючи їжу, керування автомобілем та перельоти. Але мені байдуже. Мені дуже подобається, що я можу просто йти вулицею і бути собою. Це те, чого хотів, що мені було потрібно".
У дебютному ж матчі за Бордо Керролл оформив дубль. Шість зустрічей поспіль Енді не йшов з поля без результативної дії. Загалом в англійського форварда 10 голів та три результативні передачі. Керролл лише двічі у своїй кар’єрі забивав 10+ м’ячів – обидва рази це було з Ньюкаслом (2009/10 – 17 голів, 2010/11 – 11 голів).
Жирондинці подорожують на матчі здебільшого автобусом. Енді Керролл, щоб трохи відпочити, робить зарядку прямо посеред проходу між сидіннями, або ж просто лягає на підлогу. Навіть такі спартанські умови не відлякали англійського форварда.
Вболівальники обожнюють Керролла: "Усі тут підтримують Енді, тому що він дійсно виступає за сімейні цінності, простоту, цінує наш менталітет".
За перемогу над Сен-Мало Керролла нагородили дивним призом. Йому подарували пару... пляжних капців зі старих запасів.
Бордо станом на 28 квітня має 45 балів і відстає від першої сходинки на вісім очок за три тури до кінця сезону. Лише диво допоможе жирондинцям піднятися в Національ. Проте Енді Керролл показав, що навіть у темні часи можна знайти задоволення і насолоджуватися життям.
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