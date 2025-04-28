"У Бордо я можу бути собою".

Енді Керролл

Англійський нападник розпочинав кар'єру в Ньюкаслі. Свій перший гол за "сорок" Енді Керролл забив у товариському матчі проти Ювентуса. І не комусь, а Джанлуїджі Буффону. Італійський голкіпер заявив, що на англійця чекає блискуче майбутнє.

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Чемпіон світу-2006 в чомусь мав рацію. Можливо, Керролл не до кінця виправдав очікування, але точно запам’ятався. Гра за Ньюкасл подарувала шанс Енді зіграти за величний Ліверпуль і спробувати свої сили в Лізі чемпіонів. У першому сезоні за "червоних" Керролл травмувався і пропустив понад 20 матчів. Другий сезон був більш вдалим, але повноцінно замінити Фернандо Торреса так і не зумів. Усе, що залишилося на пам’ять від того періоду – Кубок англійської ліги.

"Коли я поїхав до Ліверпуля, очевидно, гонорар і все таке… Мені був лише 21 рік, я ніколи не покидав Ньюкасл, мені сказали зібрати свої речі та поїхати туди, а потім все пішло не дуже добре. ЗМІ були зовсім іншими, і я був у центрі уваги в більшому масштабі. Не шкодую, що перейшов до Ліверпуля, ні про що не шкодую. Це змінило мене на власний лад, зробило сильнішим".

Загалом за Керроллом закріпилася репутація травматичного гравця. В Англії він із понад 18 різноманітними пошкодженнями потрапляв до лазарету. Найбільше запам'яталися вболівальникам травма гомілкостопу, яку Енді отримав, взуваючи бутси, а також перелом стопи, який він заробив у самісінький розпал галасу навколо його можливого переходу до Челсі.

Andy Carroll is earning less that the French minimum wage at Bordeaux!



Playing for the love of the game in the French 4th division! ️#Liverpool #NUFC #WHUFC pic.twitter.com/NicRrTQdMC — Ronnie santos Mwine Fred -official (@SantosMwine) April 8, 2025

"Щодо гомілкостопного суглоба, я постійно проходив реабілітацію, що досить важко робити, спостерігаючи, як усі хлопці йдуть і насолоджуються тренуваннями, а потім намагаєшся повернутися, знову відчути це, зробити сканування, і тобі потрібна ще одна операція. Всі казали: "Ну, ти знову травмований". Але це була не моя провина, операція не розв'язала проблему. Здавалося, що всі мене принижують".

Ліверпуль потребував стабільного гравця, тож Керролл вирушив у Вест Хем. Саме з "молотобійцями" він зумів дебютувати в Лізі чемпіонів і відзначитися одним асистом, який так і залишився єдиною результативною дією у найбільшому європейському турнірі. Період у Вест Хемі можна занести в актив.

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Енді був настільки прив’язаний до Ньюкасла, що повернувся у клуб. Щоправда, йому не вдалося повторити хоча б свій попередній успіх. Ось так Керролл у 2021 році залишився без команди і шукав нового виклику. Недовго нападник пограв за Редінг та Вест Бромвіч, поки доля не змусила його вперше в кар’єрі спробувати сили на протилежному березі Ла-Маншу.

Французькі канікули

Керролл, перебуваючи у вільному плаванні, отримав запрошення переїхати у Францію. Скромний Ам'єн, виступаючи в Лізі 2, потребував досвідченого гравця в лінію нападу. Енді без вагань погодився відкрити для себе нову країну у 34 роки.

З "єдинорогами" англієць знову зміг насолоджуватися футболом. Керролл немовби помолодшав, але залишився таким же досвідченим. Єдине, чого не вистачало форварду – результативності. У 35 матчах він зумів забити лише чотири рази. Проте Енді знову відчув смак перемог, любов і власну силу. Франція стала справжньою домівкою для англійця, який навіть слова не міг сказати французькою.

"Я не розмовляю французькою. Просто повторюю те, що кажуть інші люди, і намагаюся вчитися, але дуже повільно. Слово за словом. "Pamplemousse" (грейпфрут) – це одне з моїх улюблених французьких слів. Насправді я мав би розмовляти французькою. І я вивчав французьку в школі, але не сприймав це серйозно. Чесно кажучи, не думав, що колись буду жити в цій країні".

Ам'єн вагався щодо майбутнього Керролла в команді і саме в цю мить на горизонті з'явився Бордо. Жирондинці переживали неймовірний спад. Крім того, що іменита команда вилетіла з Ліги 2, Бордо понизили у класі, викинувши аж у четвертий за силою дивізіон.

Жирондинці не могли собі дозволити ані зберегти склад, ані вийти на трансферний ринок і посилити команду. У перших турах Бордо навіть не брав участі, бо бракувало достатньої кількості гравців для заявки. У темні часи Енді Керролл зі своєю енергією та славою став справжнім скарбом. Футболки англійця розлітаються серед фанатів і він вже встиг завоювати прихильність вибагливої публіки. Форвард у той час навіть думав, що 35 років – це хороший час, щоб завершити кар’єру. Один телефонний дзвінок змінив все.

"Я поговорив з Бруно Ірлесом (тренер Бордо), і зрозумів, що це для мене. На моїй першій грі на стадіоні у нас було 10 000 уболівальників у четвертому дивізіоні. Це неймовірно. Коли ми грали на виїзді, шестигодинна подорож, у нас було 2000 фанатів за спинами. Ви можете бачити, що це величезний клуб, незалежно від того, що сталося".

Залишившись без фінансів, перебуваючи у скрутному становищі, Бордо не зміг запропонувати Керроллу контракт, гідний його постаті. Гроші для Енді стали другорядними, бо він справді відчував задоволення. Попри пропозиції від саудівців, вирішив залишитися у Франції та допомогти Бордо повернутися на вершину.

Англієць отримав скромний заробіток. Зарплата Енді становить 1614 євро брутто на місяць. У контракті передбачений бонус за результативність у 2000 євро. При цьому Керролл відмовився від допомоги з безробіття, якою міг заробити додаткові 4500 євро. Що ж, нападник справді грає не за гроші.

"Насправді я витрачаю більше грошей на перебування в Бордо, ніж заробляю. Моя орендна плата вища. Це ще не враховуючи їжу, керування автомобілем та перельоти. Але мені байдуже. Мені дуже подобається, що я можу просто йти вулицею і бути собою. Це те, чого хотів, що мені було потрібно".

У дебютному ж матчі за Бордо Керролл оформив дубль. Шість зустрічей поспіль Енді не йшов з поля без результативної дії. Загалом в англійського форварда 10 голів та три результативні передачі. Керролл лише двічі у своїй кар’єрі забивав 10+ м’ячів – обидва рази це було з Ньюкаслом (2009/10 – 17 голів, 2010/11 – 11 голів).

ET LE SAUVEUR DES GIRONDINS SE NOMME ANDY CARROLL ! 1er match et déjà un doublé pour aller chercher le nul pour les @girondins !!#FCGB #Girondins @tv7_sudouest pic.twitter.com/rf0wpwXAtx — Free FOOT (@FreeFoot) September 21, 2024

Жирондинці подорожують на матчі здебільшого автобусом. Енді Керролл, щоб трохи відпочити, робить зарядку прямо посеред проходу між сидіннями, або ж просто лягає на підлогу. Навіть такі спартанські умови не відлякали англійського форварда.

Вболівальники обожнюють Керролла: "Усі тут підтримують Енді, тому що він дійсно виступає за сімейні цінності, простоту, цінує наш менталітет".

За перемогу над Сен-Мало Керролла нагородили дивним призом. Йому подарували пару... пляжних капців зі старих запасів.

Бордо станом на 28 квітня має 45 балів і відстає від першої сходинки на вісім очок за три тури до кінця сезону. Лише диво допоможе жирондинцям піднятися в Національ. Проте Енді Керролл показав, що навіть у темні часи можна знайти задоволення і насолоджуватися життям.

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