"Шокований результатом. Команда завжди повинна виходити зі зими якоюсь злішою, адекватнішою. Був шанс зачепитися і поборотися за чемпіонство, спробувати наздоганяти, а зараз все просто й елементарно.

Динамо – Інгулець – 0:2 – відео голів і огляд матчу з питаннями до Монзуль

Я шокований навіть не результатом, а грою. Вона була беземоційною. Я Динамо таким не пам'ятаю, Луческу треба щось робити. Ну як "наїлися" після зборів? Ти виходиш, професіональна гра. Тут що, багато молодих? Попов, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський чи може Караваєв? Вони мають виходити й казати: "Ей, це київське Динамо, ви що робите?". Земля повинна горіти. А так вийшли, програють 0:2 після першого тайму... Колись Спартак змогли обіграти після 0:2, а тепер Інгулець не можуть. Має бути якась відповідальність", – резюмував Циганик у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Динамо втратило нагоду скоротити відставання від СК Дніпро-1 і завтра ризикує звалитися на четверту сходинку, якщо Зоря здолає Ворсклу.

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