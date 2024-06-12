– Олександре Григоровичу, в кулуарах ходять розмови, що в Інгульця вже є новий головний тренер. Це правда?

– А хто?

– Пишуть і про Кучука, і про Лавриненка, і про Дулуба.

– Ну, це не вони.

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– А Задорожний?

– Теж не він. Я ще потримаю інтригу. Поки ці тренери на контрактах з іншими клубами і вирішують питання. Я не можу більше розповісти. Переговори ведемо, але скажу вже, коли буде підписаний контракт. Такого, як з Любеновічем, більше не буде.

– Ну а що там з Любеновічем не вийшло, що ви оголосили про його призначення, а він спростував?

– Ой, бл*дь! Колись розкажу, то вся Україна оху*є. Поки розповідати не хочу. Ну це цирк. Я в футболі з таким зіштовхнувся вперше, до тепер пор не можу все це переварити.

– А з президентом Миная Валерієм Пересоляком говорили щодо цього?

– А що я йому буду виговорювати? Він свої зобов'язання виконав, відпустив Желько без проблем. У мене є хороша історія на цю тему. Знав я одного бригадира. Приходжу якось до нього в гості, а його жінки немає. Кажу: "А де дружина?". Він відповідає: "Та пішла корову доїти і залишилась в одного фермера ночувати". Я питаю: "І часто таке буває?". А він: "Та декілька разів на рік". Така сама ху*ня і з Любеновічем. Валєра уже його відправив, ми домовились, а тут він приходить назад", – сказав Поворознюк у коментарі Sport Express.

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