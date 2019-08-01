"Колись наші шляхи повинні були розійтись": Жоржінью – про Саррі та Лемпарда

Півзахисник Челсі Жоржінью прокоментував відхід Мауріціо Саррі та роботу з Френком Лемпардом.

"Робота з Лемпардом – це новий досвід для мене. І мені подобається це, тому що я вчуся. Я щасливий через те, що у мене є така можливість. Мені подобається вчитися і пізнавати нове. Думаю, робота з Лемпардом принесе користь і мені, і клубу.

"Агент крав мої гроші, доводилося жити на 20 євро в тиждень", – Жоржінью розповів про важкі перші кроки в Європі

Не можу сказати, що мені було сумно, коли я дізнався про те, що Саррі йде. Він був моїм тренером, ми працювали разом протягом чотирьох років, але прийшов час, коли наші шляхи повинні були розійтися. Я дуже вдячний йому за те, що він дав мені шанс. Я багато чому в нього навчився. Однак зараз я відкрив нову сторінку свого життя. У мене новий тренер, а я повинен ретельно працювати і вчитися багато чому", – цитує італійця Sky Sports.

Серце Челсі, диспетчер Челсі: як Лемпард може стати Фергюсоном для "синіх"