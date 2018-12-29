"Колір шкіри не має значення", – Гулам яскраво підтримав Кулібалі

Оборонець італійського Наполі Фаузі Гулам підтримав свого одноклубника Каліду Кулібалі, який нещодавно постраждав від проявів расизму. Алжирець сфотографувався у масці сенегальця.

"Не має значення, який колір шкіри. Неважливо, яка саме релігія. Неважливо, за яку команду ви вболіваєте.

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Футбол – така ж гра, як і інші види спорту. Це пристрасть, розвага, свобода. І в свободі ми всі рівні! У суботу всі ми будемо Кулібалі!", – написав Гулам у своєму твіттері.

Нагадаємо, що расистський скандал в Італії розгорівся, коли оборонець "партенопейців" Каліду Кулібалі отримав червону картку під завісу поєдинку з Інтером, а наставник Наполі Карло Анчелотті пояснив фатальне вилучення расизмом. Як наслідок, Інтер проведе два матчі без глядачів, а на захист Кулібалі стали ФІФА, УЄФА, а також світові зірки.