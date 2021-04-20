"Я можу висловити лише свою думку про те, що я знаю сьогодні. Це всього лише заява, не більше того. Я хотів би, щоб президент комітету об'їхав увесь світ і пояснив свої рішення. Я підтримую свій клуб, я знаю людей і є частиною цього клубу, але у мене також є власна думка. Я хотів би бути чітким, коли у нас буде вся інформація. Ось чому для всіх нас, менеджерів шести команд АПЛ, ця ситуація дуже незручна.

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Європейська Суперліга – це зародок, який поки навіть не дихає. Така реальність. Ми збираємося зіграти в Лізі чемпіонів наступного тижня і постараємося вийти в фінал. В наступному сезоні ми також будемо грати в єврокубках, тому що ми це заслужили і виграли на полі. У Аякса чотири чи п'ять титулів в Лізі чемпіонів, але його не буде в цій лізі? Вони повинні роз'яснити це всім нам. Кожен клуб відстоює свою позицію. Не треба бути цинічним, хоча у кожного свої інтереси. АПЛ, УЄФА – всі дбають про свої інтереси.

УЄФА теж зазнав невдачі у цій ситуації. Їм потрібно було спілкуватися і реагувати раніше. Вони повинні уточнити, тому що у мене немає всієї інформації, щоб висловити свою думку. Втім, коли зусилля ніяк не впливають на успіхи – це не спорт", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

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