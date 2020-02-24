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"Коли зайшли в роздягальню, хвилин 10 мовчали": голкіпер Десни розповів, як команда відреагувала на поразку від Шахтаря

06:30 4504 Читать на русском
"Коли зайшли в роздягальню, хвилин 10 мовчали": голкіпер Десни розповів, як команда відреагувала на поразку від Шахтаря
Євген Паст / фото з відкритих джерел

Голкіпер Десни Євген Паст розповів, що відбувалося в роздягальні команди після матчу з Шахтарем у 19 турі УПЛ.

90+4’ Марлос
 
90+4’ Марлос

"Звичайно, прикро програвати на останніх секундах. Вже йшла 95 хвилина і ми всі сподівалися на позитивний результат. Тим більше, що гра давалася. У них була всього пара серйозних моментів за весь матч. Коли зайшли в роздягальню, хвилин 10 мовчали. Ну нічого, потрібно рухатися далі. Сподіваюся, в наступних матчах нам більше пощастить.

Переможний гол Марлоса та історичний дебют VAR у відеоогляді матчу Шахтар – Десна

З виходом Тайсона і Марлоса "гірники" стали грати гостріше. Пішла фірмова гра.

Ще не дивився епізод зі скасованим голом Гуцуляка. Кажуть, що був офсайд у Філіппова.

Моє ставлення до VAR? Після цієї гри чи взагалі? Після цієї гри – не дуже. А в цілому треба впроваджувати, адже вся Європа цим користується. Цікава новинка, але чув, що ще будуть вводитися поправки", – цитує Паста Footboom.

Нагадаємо, арбітр Матчу Євген Арановський скасував гол Десни у другому таймі після застосування VAR. Відеоповтор показав, що форвард Олександр Філіппов, який асистував Гуцуляку, перебував в офсайді.

Шахтар – Десна: дебют VAR врятував "гірників", ротація Каштру проти солідних гостей, все вирішила магія на 90+4

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Шахтар - Десна Євген Паст Євген Паст Десна Десна
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