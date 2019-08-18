"Коли замість Михайличенка поставили Сабо, моя кар'єра в Динамо завершилась", – екс-захисник киян

Колишній захисник Динамо та збірної України Олександр Яценко пригадав роботу під керівництвом старого-нового головного тренера киян Олексія Михайличенка.

"Поїхав на чемпіонат Європи з Яковенком до Швейцарії. Ми програли іспанцям у півфіналі в серії пенальті. Повернувся, був матч з Трабзонспором, який програли в Києві 1:2. Михайличенка звільнили, поставили Сабо. Після цього моя кар'єра в Динамо закінчилася.

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Мені дуже сподобалося працювати з Олексієм Михайличенком. Павло Яковенко заклав у мені таке поняття, як терпіння. Жоден тренер не давав такі навантаження, які були у Павла Олександровича. Михайличенко і Литовченко – прекрасні фахівці, а головне – чудові люди.

Працюючи з кожним з цих фахівців були як позитивні, так і негативні моменти. Я багато чому навчився у плані розуміння футболу, а також як себе вести в певних складних життєвих ситуаціях.

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Важливо, що мені вдалося отримати нові знання від кожного тренера, з яким працював. Звичайно, від кого більшою мірою, від кого меншою. Всі ці тренери вплинули на моє становлення", – сказав Яценко FC Dynamo Nation.