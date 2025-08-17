Дебют українського захисника Іллі Забарного за ПСЖ вже не за горами.

Ілля Забарний повноцінно тренується з ПСЖ перед стартом сезону, який для команди Луїса Енріке розпочинається в неділю, 17 серпня, матчем проти Нанта.

Луїс Енріке заінтригував щодо можливого дебюту Забарного за ПСЖ: "Для нас важливо мати такого гравця як він"

Імениті французькі видання Le Parisien та L'Equipe у своїх прев'ю до зустрічі з "канарками" спробували спрогнозувати стартовий склад ПСЖ. Обидва ресурси поставили в основу Іллю Забарного. В обох випадках напарником по центру оборони бачать Вільяма Пачо.

До слова, матч між Нантом та ПСЖ розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Де Дзербі кидає виклик Забарному та ПСЖ, страждання Фонсеки, Погба, Жиру і легіонер Динамо – прев'ю Ліги 1