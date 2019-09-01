"Коли я очолив Рому, був у схожій ситуації з Фонсекою", – Руді Гарсія пригадав своє перше римське дербі

Колишній наставник Роми Руді Гарсія пригадав, в якому психологічному стані була команда після його приходу і порівняв ту ситуацію з нинішньою.

"Коли я очолив Рому, від двох римлян, Франческо Тотті і Даніеле де Россі, я дізнався, що значить жити римським дербі. У розмовах з ними можна було відчути всю ту вагу, яка звалилась на їхні плечі. В таких умовах легко втратити тверезість розуму.

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На щастя, на мене це не давило. Я знаю Фонсеку, він хороший тренер і не потребує моїх порад. Він знає, що в дербі не грають – дербі виграють.

У цьому матчі немає фаворита. Я дивився матч Роми проти Дженоа і зрозумів, що їй потрібно зміцнити захист. Кріс Смоллінг може виявитися вдалим придбанням.

Нападники можуть вирішити результат матчу, але я буду спостерігати за Лоренцо Пеллегріні, який, на мій погляд, може дати Ромі перевагу.

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Коли я очолив Рому, її психологія була зруйнована, а керівництво клубу було незадоволене тим, що доведеться зіграти в дербі на ранній стадії сезону.

Я ж побачив в цьому шанс піти від минулих невдач і почати все заново. Мені здається, Фонсека зараз у схожій ситуації", – сказав Гарсія La Gazzetta dello Sport.