"Коли відчуваєш дискомфорт, то будеш лише шкодити собі і команді": Зінченко розкрив подробиці своєї травми
Хавбек збірної України Олександр Зінченко оцінив важкість пошкодження, через яке він пропустить жовтневий збір.
"По приїзду зі збірної, на четвертий день тренувань, я відчув дискомфорт у привідному м'язі. Не став ризикувати і покинув заняття. Скан показав, що у мене було невелике пошкодження, і я взяв паузу на п'ять-сім днів. Після цього я повернувся до тренувань, але біль не минав. Довелося зробити МРТ, результат якої показав пошкодження привідного м'яза. На відновлення піде близько трьох тижнів.
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Зараз потрібно повністю відновитися, тому що я не можу рухатися на 100 відсотків. Коли ти відчуваєш дискомфорт, то не зможеш показати максимум і допомогти партнерам. Ти будеш лише шкодити собі і команді. Тому ми ухвалили рішення, що краще відновитися на 100 відсотків", – пояснив Зінченко в коментарі Футбол NEWS.
Додамо, що українець потрапив у заявку на останній матч Манчестер Сіті проти Лестера (2:5), але на поле не виходив.
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