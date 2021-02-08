"Ми за підтримки і за допомогою УАФ звернулися до МОЗ з проханням повернути уболівальників на стадіони, в зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації. Зараз йдуть обговорення в цьому напрямку. Чекаємо на рішення МОЗ з цього приводу.

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Беручи до уваги погоду, дай бог, щоб у нас все добре пройшло в перших турах відновлення УПЛ, щоб ми нормально стартували без форс-мажорів. А на вболівальників, думаю, можна буде розраховувати не раніше березня. Будемо сподіватися, що вже можна буде говорити про якісь відсотки глядачів. Потрібно набратися терпіння і дочекатися офіційної позиції Міністерства охорони здоров'я щодо цього питання.

Ми зацікавлені, щоб наші клуби мали підтримку на трибунах. Будемо сподіватися, що це буде стосуватися всіх місць, де наші клуби проводять домашні матчі", – цитує Євгена Дикого Tribuna.

Нагадаємо, перші поєдинки УПЛ у 2021 році пройдуть вже 13 лютого.

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