"Коли Ванат забиває, кричите мені тут: "Ванат гол, Ванат там те, це". Зараз провалили гру, не вийшло нічого, що задумували, і тепер ви його п****е?

"У штабі Реброва немає футбольних людей": Хацкевич оцінив тактику збірної України на провальний матч з Бельгією

Ну хлопці, що ви хочете почути? Ви хочете, щоб я зараз х*****в всю збірну чи х*****в Ваната? Це так не працює. Ви тут поставте якісь рамки чи пріоритети. А то Ванат забив, ви Мілевському кажете: "Ванат, Ванат", а зараз у Ваната не пішла гра і ви чекаєте від мене ненависті якоїсь до нього чи поганих слів?" – сказав Мілевський у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, збірна України програла команді Бельгії (0:3) у матчі-відповіді плей-офф Ліги націй. За сумою двох поєдинків українці поступилися з рахунком 3:4 та не вийшли у елітний дивізіон турніру.

Україна зазнала розгрому від Бельгії, не зумівши кваліфікуватись у еліту Ліги націй