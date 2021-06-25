Триразовий чемпіон світу з біатлону Емільєн Жаклен не втрачає оптимізму, коли травмується, та згадує про футбол.

Французький спортсмен під час підготовки до нового сезону отримав травму. Жаклен пошкодив ліве зап'ястя під час силового тренування, інформує Nordicmag.

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Зазначається, що персонал команди назвав пошкодження несерйозним. Сам Емільєн кумедно прокоментував епізод. "Коли ти занадто великий фанат Бензема", – написав 25-річний біатлоніст у своєму Instagram.

Зауважимо, що Карім Бензема виступає зі схожою пов'язкою через перелом пальця на Євро-2020, де встиг забити 2 голи у 3-х матчах групового етапу.

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