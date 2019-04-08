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"Коли стояв Шовковський, виграти серію пенальті було нереально", – Пятов похвалив легендарного голкіпера Динамо

21:48 870 Читать на русском
"Коли стояв Шовковський, виграти серію пенальті було нереально", – Пятов похвалив легендарного голкіпера Динамо
Олександр Шовковський / Футбол 24

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов висловив компліменти своєму екс-візаві Олександру Шовковському, який протягом усієї кар'єри захищав кольори київського Динамо.

57’ Жуніор Мораєс
69’ Жуніор Мораєс
 
Денис Гармаш 9’
Денис Гармаш 61’
9’ Денис Гармаш
57’ Жуніор Мораєс
61’ Денис Гармаш
69’ Жуніор Мораєс

"Вітя Циганков, наскільки я знаю, в різні кути б'є, тому його важко було вивчити. Потрібно попрацювати над цим. Решта ударів? Спочатку гадав, потім почав вичікувати і добре, що прийняв таке рішення, яке принесло успіх. А під час останнього удару Шепелєва, мабуть, психологічна перевага була на моєму боці, і вона допомогла мені відбити удар.

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По-моєму перша моя виграна серія пенальті в офіційних іграх. Бувало, відбивав один, два удари, але ми потім не забивали три. А коли у Динамо стояв Саша Шовковський, йому взагалі нереально забити було", – сказав Пятов програмі Великий Футбол.

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Теги
Динамо Динамо Кубок України Олександр Шовковський Олександр Шовковський Шахтар - Динамо Андрій Пятов Андрій Пятов Шахтар Шахтар
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