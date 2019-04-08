"Коли стояв Шовковський, виграти серію пенальті було нереально", – Пятов похвалив легендарного голкіпера Динамо

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов висловив компліменти своєму екс-візаві Олександру Шовковському, який протягом усієї кар'єри захищав кольори київського Динамо.

"Вітя Циганков, наскільки я знаю, в різні кути б'є, тому його важко було вивчити. Потрібно попрацювати над цим. Решта ударів? Спочатку гадав, потім почав вичікувати і добре, що прийняв таке рішення, яке принесло успіх. А під час останнього удару Шепелєва, мабуть, психологічна перевага була на моєму боці, і вона допомогла мені відбити удар.

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По-моєму перша моя виграна серія пенальті в офіційних іграх. Бувало, відбивав один, два удари, але ми потім не забивали три. А коли у Динамо стояв Саша Шовковський, йому взагалі нереально забити було", – сказав Пятов програмі Великий Футбол.

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