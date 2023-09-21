Коли слова зайві – вірусна реакція Клоппа на тріумф у ЛЧ втраченої трансферної цілі Ліверпуля
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп мило відреагував на переможний гол Джуда Беллінгема.
Влітку преса активно писала, що мерсисайдці намагалися підписати англійського півзахисника, втім, Реал був наполегливішим. У підсумку Джуд Беллінгем опинився в Мадриді, а Ліверпулю довелося шукати іншого гравця.
"Не усвідомлював, який Реал великий клуб": Беллінгем розсекретив альтруїстичну мету
Юрген Клопп перед стартом Ліги Європи був на прес-конференції і не стежив за матчем "вершкових". Помічники фахівця показали результат гри в Мадриді. Клопп спочатку здивовано подивився, а потім мило усміхнувся перепитавши, чи справді забив Беллінгем. Посмішка застигла на обличчі німця на кілька секунд.
Нагадаємо, що англійський півзахисник блискуче дебютував за Реал. В шести матчах за мадридців Беллінгем забив шість голів та оформив одну результативну передачу.
Реал на останніх секундах вирвав перемогу над Уніоном в ЛЧ – Беллінгем зіпсував дебют Бонуччі