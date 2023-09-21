Влітку преса активно писала, що мерсисайдці намагалися підписати англійського півзахисника, втім, Реал був наполегливішим. У підсумку Джуд Беллінгем опинився в Мадриді, а Ліверпулю довелося шукати іншого гравця.

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Юрген Клопп перед стартом Ліги Європи був на прес-конференції і не стежив за матчем "вершкових". Помічники фахівця показали результат гри в Мадриді. Клопп спочатку здивовано подивився, а потім мило усміхнувся перепитавши, чи справді забив Беллінгем. Посмішка застигла на обличчі німця на кілька секунд.

Нагадаємо, що англійський півзахисник блискуче дебютував за Реал. В шести матчах за мадридців Беллінгем забив шість голів та оформив одну результативну передачу.

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