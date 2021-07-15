"Звичайно, замислювався про різницю між тою Таврією і нинішньою. Якщо брати за особистостями, які грали у мене одинадцять-тринадцять років тому в сімферопольській команді, то зараз в ній немає іноземців. А вони в той час були кваліфікованими. Наприклад, Ідахор – прекрасний нападник. Або ж Любеновіч – хорошого рівня півзахисник. А ще були Джурічіч, Марковіч, Гігіадзе...

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Яскравих імен в ту пору в Таврії вистачало. Всіх їх пам'ятаю. Що ж стосується теперішньої Таврії, то хочу зліпити міцненьку команду-зірку, яка змогла б досягти високих цілей. У цьому мені допомагають однодумці, серед яких мій давній асистент Костянтин Поліщук. З ним ми працюємо разом ще з 2005 року. Президент клубу Едуард Репілевський робить все для того, щоб у Таврії не було ніяких проблем щодо кадрів, проживання, харчування, екіпірування. Він піклується про те, щоб все було на найвищому рівні.

У Криму був уже давно. У 2015-му або 2016 році. Не можу туди їхати, хоча в Криму у мене мільйон друзів. Для мене це болюча тема, про неї навіть не хочу говорити. Ось коли повернуть Крим, то тоді поїду туди і буду там жити", – заявив Пучков у інтерв'ю Meta-ratings.

Нагадаємо, фахівець працював у Таврії з 2008 по 2010 роки, вигравши Кубок України 2009/10. Нещодавно Пучков знову очолив клуб, який зараз базується в Херсонській області.

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