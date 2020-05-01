Коли повернеться УПЛ – ЗМІ назвали нову дату

Сезон у чемпіонаті України можуть відновити вже цього місяця.

Telegram-каналу Динамо Киев Inside стали відомі попередні дати догравання матчів чемпіонату України, припиненого у зв'язку з пандемією коронавірусу. З огляду на те, що вихід з карантину на державному рівні має відбутися 11 травня, він виглядає наступним чином.

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12-29 травня – підготовка команд до відновлення чемпіонату. З 12 по 17 травня клуби повинні провести тестування і перевірити здоров'я гравців, а також тренерського штабу. Після того, як клуби пройдуть процедуру тестування, ще 13 днів займе сам процес підготовки.

30 травня – 24 тур

6 червня – 25 тур

10 червня – 1/2 фіналу Кубка України

13 червня – 26 тур

17 червня – 27 тур

20 червня – 28 тур

27 червня – 29 тур

4 липня – 30 тур

8 липня – 31 тур

11 липня – 32 тур

15 липня – фінал Кубка

Що стосується плей-офф за визначення учасників Ліги Європи, то в планах УПЛ провести матчі 21 і 24 липня відповідно.

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