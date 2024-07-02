"Мбаппе робить занадто мало. Де його швидкість? Його гра з глибини? Де його різкі передачі, які раніше мучили оборону суперників? Кіліан Мбаппе, якому заважає маска і зламаний ніс, не має (поки що?) ритму для Євро.

Євро-2024: визначилося три пари 1/4 фіналу

Він весь час просить м'яч, намагається змінити ситуацію, коли він у нього, а його гра без м'яча просто жахлива. Як наслідок, його футбол легко читається, і захист суперника це зрозумів. Один гол з пенальті в трьох матчах – це занадто мало для гравця його калібру. Більше, ніж статистика, загальне враження залишає бажати кращого. Коли повернеться справжній Мбаппе?

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Грізманн – тактичний шедевр. Дідьє Дешам, можливо, і був у захваті від гри Антуана, але нам цікаво, чи бачили ми ту саму гру, що й він. Так, його віце-капітан, вишикувавшись на позиції правого вінгера, був присутній в плані духу і волі до перемоги... І він все ще є таким.

Що ж до решти, то на м'ячі все було не зовсім блискуче. М'яко кажучи. Його брак швидкості та ударної сили на цій позиції занадто великий, щоб він міг щось змінити. Він виконував інструкції, як хороший солдат, але, мабуть, не отримував від цього задоволення. Граючи на трьох різних позиціях у трьох матчах, і вийшовши на заміну проти Польщі, він нічого не показав і нічого не зробив. Грізманн справа – це марнотратство", – написано в Le Figaro.

Франція дотисла Бельгію і з рекордом пробилася в 1/4 фіналу Євро-2024 – команда Дешама досі не забила жодного гола з гри