"Коли підходила до Гвардіоли, то трусилися руки": Лобода – про хвилювання перед світовими зірками

Ведуча прогами ПроФутбол Олександра Лобода зізналася, що часом відчуває мандраж у спілкуванні з відомими гравцями або тренерами.

"Не хвилююся так під час інтерв’ю, як тоді, коли беру автограф. Коли у Харкові підходила до Пепа Гвардіоли, то трусилися руки. Дуже хвилювалася. А також після матчу Вальядолід – Реал, коли хотіла взяти автограф у Модріча.

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Не знала, що йому крикнути, хіба: "Я від Даріо Срни". Але так і не крикнула, він пройшов у каптурі, не зупинився. Хотіла би поспілкуватися з Мессі, але це дуже складно. Намагаюся зробити це більше року – взагалі ніяк, не можу зрушити з місця", – цитує Лободу Tribuna.

Нагадаємо, журналістка спільно з Ігорем Цигаником веде програму ПроФутбол понад дев'ять років – з березня 2011-го.

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