"Поки я у підлітковому віці грав за Чукарічкі, мене хотіли і Црвена Звезда, і Партизан, але на той момент вони не змогли виплатити мільйонну компенсацію, яку просив мій клуб.

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Тоді надійшла пропозиція від київського Динамо. Мені було лише 18 років і моя мама не схотіла, щоб я їхав так далеко від дому. Через півроку мене знову запросили в Динамо і я погодився. Поїхати в Україну було непростим рішенням.

Коли я збирався йти, я пам’ятаю, як ми всі плакали вдома... Мама, тато, сестра і я. Я пішов і спочатку було дуже важко. Я був молодий, далеко від сім’ї. А Київ – це місто з величезною кількістю нічних клубів і, треба сказати, красивих дівчат. Багато чого відволікало мене від футболу на початку, і мені знадобилося три роки, щоб вписатися і почати демонструвати хороші результати", – цитує Нінковіча Blic.Sport.

Нагадаємо, сербський півзахисник перебував на контракті в Динамо з 2004 по 2013 роки – за цей час провів за киян 109 матчів, в яких забив 14 голів.

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