"Коли наші команди виходять в єврокубки, стає все зрозуміло": Маркевич критично оцінив рівень УПЛ

Знаменитий наставник не в захваті від нинішнього рівня чемпіонату України. На думку Мирона Богдановича, власники клубів повинні вкладати більше грошей.

"Я суджу про рівень команд по іграх в єврокубках. У нас чемпіонат, нікого не ображаючи, сьогодні посередній. А коли наші команди виходять в єврокубки, стає все зрозуміло. У нас проблеми з рейтингом УЄФА. Вилетіли з десятки, хоча були на сьомому місці. Треба думати, як наші команди в Лізі Європи і в Лізі чемпіонів гратимуть. Треба, щоб вони там себе проявляли.

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Шахтар показує щось, Динамо, на жаль, не може вийти в групу. Треба більше вкладати грошей, не бачу іншого виходу. Які витрати, такі і футболісти. Багато клубів живуть, щоб продати футболістів і вижити", – розповів Маркевич Meta-ratings.

Нагадаємо, у єврокубковому сезоні 2019/20 честь України продовжує захищати лише Шахтар, який має зіграти матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЄ проти Вольфсбурга. Динамо та Олександрія не зуміли пройти груповий турнір Ліги Європи.

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