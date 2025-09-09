Хабі Алонсо втратив деяких гравців через травми. Після міжнародної паузи тренер Реала зможе розраховувати на деякі повернення.

Як повідомляє The Athletic, Андрій Лунін, який пошкодив спину на розминці перед матчем проти Мальорки, повернеться до складу вже на найближчий матч з Реал Сосьєдадом.

Дані Себальйос також відновився після свого пошкодження. Щодо Ендріка та Едуардо Камавінга, то тренерський штаб спочатку планує оцінити їхній стан перед тим, як включати в заявку на гру.

Джуд Беллінгем може повноцінно повернутися до складу наприкінці вересня, але клуб не буде поспішати, щоб уникнути рецидиву. Ферлан Менді досі відновлюється від травми, яку отримав у квітні.

Нагадаємо, Реал зіграє проти Реал Сосьєдада у суботу, 13 вересня. Стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом.

