"Я казав багато разів про те, що коли Луческу прийшов – Динамо не стало. Те, як він грав, як пропонував грати і все інше – це зовсім інше Динамо. Багато тренерів, які були в клубі, загальмували киян та зробили не той стиль, який був раніше. Газзаєв, Сьомін і Луческу. Стиль поведінки, гри та підхід – він не динамівський.

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А в Шовковського навпаки. Вони з Федоровим розуміють, що хочуть від футболістів. Це обов’язково повинен знати кожен тренер. У стилі Шовковського подобається, що непогано виходять, непогано грають вперед, оборону розбирають багато. Динамо зараз біжить", – заявив Владислав Ващук в інтерв'ю SportArena.

Нагадаємо, що Динамо в поточному сезоні лідирує в УПЛ після 22 турів та зберігає відрив у 4 очка від Олександрії, яка йде другою в таблиці. Мірча Луческу очолював "біло-синіх" з 2020-го по 2023-й роки, завоювавши на чолі киян чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.

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