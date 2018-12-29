toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН

"Коли літак виїхав на злітну смугу, загорівся двигун", – Коновалов пригадав найпам'ятніший момент у збірній України

10:34 247 Читать на русском
"Коли літак виїхав на злітну смугу, загорівся двигун", – Коновалов пригадав найпам'ятніший момент у збірній України
Сергій Коновалов / Фото: соцмережі

Колишній гравець збірної України Сергій Коновалов розповів про найкурйозніші моменти у національній команді.

"Так відразу можу згадати дві ситуації, і обидві пов'язані з перельотами. Після поєдинку відбору Євро-2000 з Вірменії поверталися національна збірна, молодіжна, все керівництво федерації.

Гравці збірної України привітали вболівальників з Новим роком

Коли літак виїхав на злітну смугу, загорівся двигун. Нам дуже пощастило, що все сталося саме в той момент. Всі із задоволенням переночували в аеропорту.

Сабо: Коли я йшов зі збірної України, Лобановський просив залишитись

А другий випадок стався після матчу з росіянами на Лужніках (1:1). На зворотному шляху в літаку було весело. Більш того, ми з Серьогою Ребровим разом з пілотами заходили на посадку", – цитує Коновалова "Команда №1".

Теги
Україна Україна Збірна України Сергій Коновалов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
18
хв
Ліверпуль
19:30
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук