"Коли літак виїхав на злітну смугу, загорівся двигун", – Коновалов пригадав найпам'ятніший момент у збірній України

Колишній гравець збірної України Сергій Коновалов розповів про найкурйозніші моменти у національній команді.

"Так відразу можу згадати дві ситуації, і обидві пов'язані з перельотами. Після поєдинку відбору Євро-2000 з Вірменії поверталися національна збірна, молодіжна, все керівництво федерації.

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Коли літак виїхав на злітну смугу, загорівся двигун. Нам дуже пощастило, що все сталося саме в той момент. Всі із задоволенням переночували в аеропорту.

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А другий випадок стався після матчу з росіянами на Лужніках (1:1). На зворотному шляху в літаку було весело. Більш того, ми з Серьогою Ребровим разом з пілотами заходили на посадку", – цитує Коновалова "Команда №1".