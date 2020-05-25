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Коли Інгулець гратиме у Лізі Європи – поетапний прогноз президента клубу

18:27 452 Читать на русском
Коли Інгулець гратиме у Лізі Європи – поетапний прогноз президента клубу
Олександр Поворознюк / Фото ФК Інгулець

Президент Інгульця Олександр Поворознюк поділився амбітними планами свого клубу.

"Якщо ми виходимо в УПЛ, я дам пограти перший рік хлопцям, які заслужили це право. Я людина чесна і справедлива, якщо обіцяю, слово своє тримаю. Рубати шаблею і набирати більш сильних гравців, тому що це вища ліга, не стану.

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Ми вже всім довели, що можемо грати на рівних з командами Прем'єр-ліги – Карпатами, Маріуполем, СК Дніпро-1. Я дам шанс своїм хлопцям. Після завершення першого кола прийму рішення, що робити далі.

Але перший рік точно буде як пробний – завдання закріпитися, обжитися, обрости мохом. Мінімум через три, а максимум через п'ять років ви побачите Інгулець в Лізі Європи. Я в це свято вірю", – цитує Поворознюка kp.ua.

Після 19-ти турів Першої ліги Інгулець перебуває на 4-й сходинці, що не дозволяє команді кваліфікуватись в УПЛ. Більшість клубів турніру виступають за дострокове завершення нинішнього сезону.

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Теги
Олександр Поворознюк Перша ліга УПЛ Інгулець Інгулець Ліга Європи
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