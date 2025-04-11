Рубена Аморіма запитали після нічиєї з Ліоном (2:2) в 1/4 Ліги Європи, що він скаже в роздягальні Андре Онана, який припустився гольових помилок в матчі проти команди Паулу Фонсеки.

Помилка Онана у відеоогляді матчу Ліон – Манчестер Юнайтед – 2:2

"Я не скажу нічого. У нас є тренування, будемо працювати далі на над цим. Помилки можуть трапитися з будь-яким гравцем. Зараз я нічого не можу сказати Андре, що могло б допомогти. Але я справді впевнений в Андре.

Команда заслужила перевагу в один м’яч, але у нас є гра-відповідь – ми спробуємо виграти цей матч. Таке може трапитися, якщо ви граєте у футбол. Коли один гравець припускається помилки – вся команда помиляється", – цитує Аморіма BEIN Sports.

Нагадаємо, аналітики Opta підрахували, що жоден голкіпер АПЛ не припустився такої кількості помилок, як Андре Онана. Камерунський голкіпер з початку минулого сезону 8 разів підставляв Манчестер Юнайтед у всіх турнірах.

8 - Since the start of last season, no goalkeeper has made more errors leading to goals for Premier League clubs in all competitions than Manchester United's André Onana (8). Exhibit. pic.twitter.com/G8vq2HMzes — OptaJoe (@OptaJoe) April 10, 2025

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