Аморім виніс несподіваний вердикт Онана після фейлів голкіпера МЮ у Лізі Європи
Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморім заступився за Андре Онана після помилок воротаря в 1/4 ЛЄ.
Рубена Аморіма запитали після нічиєї з Ліоном (2:2) в 1/4 Ліги Європи, що він скаже в роздягальні Андре Онана, який припустився гольових помилок в матчі проти команди Паулу Фонсеки.
Помилка Онана у відеоогляді матчу Ліон – Манчестер Юнайтед – 2:2
"Я не скажу нічого. У нас є тренування, будемо працювати далі на над цим. Помилки можуть трапитися з будь-яким гравцем. Зараз я нічого не можу сказати Андре, що могло б допомогти. Але я справді впевнений в Андре.
Команда заслужила перевагу в один м’яч, але у нас є гра-відповідь – ми спробуємо виграти цей матч. Таке може трапитися, якщо ви граєте у футбол. Коли один гравець припускається помилки – вся команда помиляється", – цитує Аморіма BEIN Sports.
Нагадаємо, аналітики Opta підрахували, що жоден голкіпер АПЛ не припустився такої кількості помилок, як Андре Онана. Камерунський голкіпер з початку минулого сезону 8 разів підставляв Манчестер Юнайтед у всіх турнірах.
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