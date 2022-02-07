– Турнір приніс нам дуже багато позитивного. Атмосфера в нашій команді панувала дуже радісна, ми були дуже згуртованими, тож за колектив не соромно взагалі. Навіть у першій грі, із Нідерландами. Можливо, якась команда опустила б руки, але нам жодні труднощі не завадили – ми виходили й віддавали всі сили, щоб показати результат. Мені здається, що з кожним поєдинком нам вдавалося все більше й більше. Нам навіть сказали, що нас почали поважати за такі ігри.

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– Протягом турніру збірна України заявляла, що не будує великих планів, а йде від матчу до матчу. Із кожною грою команда зростала. Чи це відчувалося в самому колективі?

– Звісно, у всіх хлопців горіла кров. Це важко навіть пояснити, адже потрібно перебувати в колективі, щоб це відчути. Наша команда гідно виглядала в кожному матчі й гідно представила країну на цьому турнірі.

– Ви уявляєте, як багато зробили для популярності футзалу? Півфінальний поєдинок у прямому ефірі подивилося півтора мільйона глядачів, сьогодні також було не менше. Ви відчули підвищену увагу до себе? Як вам такі враження?

– Нам один тренер сказав, що ми зробили великий крок для України в цьому виді спорту. Тому що деякі хлопці, наприклад, вагалися, грати їм у великий футбол, міні-футбол чи футзал. Він сказав, що завдяки таким матчам, проявленим характеру та силі ми довели, що футзал у нашій країні рухається в правильному напрямку.

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– Що не вийшло в поєдинку за третє місце? Здалося, що суперник вас не переважав, не відчувалася різниця в класі...

– Ми думали, що іспанці на початку влаштують навалу, але вони й самі десь хвилювалися. У перші 8-10 хвилин за гри чотири на чотири ми переважали суперника, у нас було набагато більше моментів. В іспанців є удача, оскільки вони краще вміють реалізовувати свої моменти. Чого не вистачило, не можу сказати. Хлопці віддали останнє, що в них було, дали бій знаменитому супернику.

– Атмосфера під кінець турніру була просто фантастичною для збірної України. Наскільки це допомагало й відчувалося?

– Перед початком півфіналу, коли грав Гімн України, усе тіло охопили мурашки. Атмосфера була божевільною. Ми завжди пишалися й будемо пишатися нашими вболівальниками. Дякую всій Україні за підтримку. Ми зробили все, що могли, проте, думаю, у майбутньому ще скажемо своє слово, – цитує Шотурму офіційний сайт УАФ.

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