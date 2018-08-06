Коли гол сезону забивають на старті – "хлопець з нетрів" повторив творіння Роналду та Бейла

У стартовому турі чемпіонату ПАР забили м'яч, який неодмінно претендуватиме на гол сезону в цій першості і має всі шанси виграти в цій номінації.

Ви, мабуть, чуєте про нього вперше, але 24-річний зімбабвійський форвард Кнокс Мутізва повторив шедевр Кріштіану Роналду в матчі Ліги чемпіонів 2018 проти Ювентуса та Гарета Бейла у київському фіналі ЛЧ проти Ліверпуля. Телеканал Super Sport уже порівняв голи двох зірок і нікому не відомого хлопця з південноафриканських нетрів. Щоправда завдання Кнокса було навіть важчим – м'яч летів занадто незручно і йому довелось підбивати його собі під вбивчий удар.

"Таке не повторить Роналду і Бейл", – неймовірний гол бісіклетою із загублених джунглів порвав соцмережі

У підсумку Голден Арроус здобули першу за 8 років перемогу в дербі проти Маріцбург Юнайтед на чужому стадіоні (2:0). А Футбол 24 пропонує вам насолодитись голом Мутізви та визначити в голосуванні нижче, чий забитий м'яч був красивішим.

Шедевральний гол із чемпіонату Словенії – в Україні таких не забивають