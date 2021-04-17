"У обох команд виникають складнощі при стандартах біля своїх воріт і при гострих передачах у штрафний майданчик.

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Це пов'язано з концентрацією футболістів, оцінкою ігрової ситуації і персональною відповідальністю гравців за своїх суперників. Ми часто бачимо, що ніхто конкретно не тримає гравців суперника. Я називаю це колективною безвідповідальністю. У внутрішньому чемпіонаті така гра без персональної опіки проходить, а на міжнародному рівні карають", – сказав Грозний у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, зустріч між грандами українського футболу відбудеться вже сьогодні, 17 квітня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30. За 5 турів до завершення чемпіонату кияни випереджають "гірників" на 7 очок.

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