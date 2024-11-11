Будинок Майораля загорівся під час церемонії нагородження трофеєм Сарри. Як інформує ABC, пожежа спалахнула в понеділок, 11 листопада, приблизно о 14:50 на верхньому поверсі. Полум'я перекинулося на карниз даху, внаслідок чого також постраждав дах.

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У двоповерховому шале перебували лише дві собаки, яких врятували пожежники. Їх передали сусідам футболіста. Під час пожежі Майораль перебував на церемонії нагородження найкращих футболістів Ла Ліги за підсумками минулого сезону. Борха разом з Альваро Моратою став найкращим іспанським бомбардиром Ла Ліги (15 голів) і отримував трофей Сарри.

Повідомляється, що джерелом пожежі став збій в електромережі.

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