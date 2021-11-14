Як відомо, у матчі кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року між Боснією і Герцеговиною та Фінляндією травми зазнав оборонець господарів Сеад Колашинац. Незадовго до перерви Юкка Райтала стрибнув ззаду у гомілкостоп представнику Арсенала. Лікарі під руки вивели Сеада з поля, а арбітр показав порушнику червону картку.

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За повідомлення Dnevni avaz, Колашинац одразу вирушив до лікарні Зениці, де йому наклали на ногу гіпс. Точні терміни повернення гравця поки що невідомі, але очевидно, що з Україною він не зіграє. Тим більше, що турнірної мотивації у балканців вже немає.

До слова, у лазареті збірної Боснії та Герцеговини також перебуває основний нападник Едін Джеко, який продовжує відновлюватися після м'язової травми. 35-річний футболіст навіть не потрапив у заявку боснійців на вчорашній матч з Фінляндією, і його участь у поєдинку з "синьо-жовтими" під великим питанням.

Нагадаємо, у вівторок, 16 листопада, Боснія і Герцеговина на власному полі прийматиме збірну України. Для господарів боротьба за плей-офф вже завершилась – поразка від фінів перекреслила всі плани підопічних Івайло Петева.

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