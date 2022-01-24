36-річний серб розірвав з Інтером контракт, який був розрахований до червня 2022 року, інформує журналіст Ніколо Скіра.

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Ба більше, як повідомляє Sempre Inter, Коларов може ухвалити рішення щодо завершення ігрової кар'єри та початку тренерської. Йому пропонують залишитись в Мілані і стати членом штабу "нерадзуррі".

Нагадаємо, в Інтер Александар перебрався у вересні 2020-го, до переходу серб запалював у Ромі, Манчестер Сіті, Лаціо та на батьківщині. Цього сезону провів лише 44 хвилини у 4 поєдинках за міланців.

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