Коларов феноменально забив Атлетіку зі штрафного

Оборонець італійської Роми Александр Коларов вкотре довів, що є справжнім майстром виконання стандартів.

Серб відзначився красивим голом у контрольному матчі проти Атлетіка з Більбао.

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На 59-й хвилині Рома отримала право на штрафний за 35 метрів від воріт басків. До м'яча підійшов Коларов і по-справжньому майстерним ударом увігнав його в дев'ятку воріт Сімона – ефектний стрибок голкіпера лише додав голу видовищності.

Відзначимо, що спаринг Роми та Атлетіка завершився внічию 2:2. У складі "вовків" також із пенальті забив Лоренцо Пеллегріні, а за "левів" відзначилися Ікер Муньяїн і Рауль Гарсія.