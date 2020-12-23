Досвідчений форвард підписав контракт із "чорно-золотими", повідомляє офіційний сайт клубу.

Команда екс-динамівця здобула розгромну перемогу у фіналі МЛС – колишній володар трофею склав повноваження

Райт-Філліпс переїхав до Огайо на правах вільного агента. Із Коламбусом він підписав 1-річний контракт. У новій команді Райт-Філліпс виступатиме під 99-м номером. Президент Крю Тім Безбатченко пояснив підписання вихованця Манчестер Сіті бажанням боротися за трофеї і в 2021 році.

Бредлі Райт-Філліпс дебютував на професіональному рівні за "містян" ще в сезоні 2004/05, але закріпитися у Манчестері не зміг. Пізніше він захищав кольори Саутгемптона, Плімута, Чарльтона, Брентфорда, а в 2013-му перебрався за океан.

У північноамериканській МЛС нападник понад 6 років виступав за Нью-Йорк Ред Буллс, а сезон-2020 провів за Лос-Анджелес. Цьогоріч в активі Райта-Філліпса 21 матч у всіх турнірах, у яких він забив 9 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

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