"Барани" на своєму офіційному сайті оголосили про звільнення нідерландця Філліпа Коку.

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Команда після 11 турів має лише одну перемогу у своєму активі і з 6 очками закономірно посідає останню сходинку Чемпіоншипу. Дербі разом з Коку звільнив і його помічників, але ім'я нового тренера поки не назвав.

Серед претендентів на місток наставника "баранів" називали Вейна Руні, який виконував функції граючого тренера.

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