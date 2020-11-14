Коку звільнений з посади головного тренера Дербі Каунті – команда на дні Чемпіоншипу
20:09 - Читать на русском
Дербі Каунті спробує рятувати своє катастрофічне становище з новим тренером.
"Барани" на своєму офіційному сайті оголосили про звільнення нідерландця Філліпа Коку.
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Команда після 11 турів має лише одну перемогу у своєму активі і з 6 очками закономірно посідає останню сходинку Чемпіоншипу. Дербі разом з Коку звільнив і його помічників, але ім'я нового тренера поки не назвав.
Серед претендентів на місток наставника "баранів" називали Вейна Руні, який виконував функції граючого тренера.
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