Коке: Матч Ліги чемпіонів проти Ювентуса не буде помстою для Атлетіко

Півзахисник Атлетіко Коке поділився очікуваннями від матчу 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ювентуса.

"Матч проти Ювентуса – це не помста. Кожен сезон відрізняється. Нас чекає гра проти однієї з найкращих команд світу, це буде хороший матч.

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Що дійсно важливо – вийти з групи. Це наша мета – така ж, як і перемоги в цілому, неважливо, чи це в матчі проти Ювентуса і проти будь-якої іншої команди.

Ювентус – це не тільки Кріштіану Роналду. Ми поважаємо всіх їх гравців. Можемо тільки сподіватися, що Роналду проведе не найкращу свою гру, а ми будемо намагатися накривати його, щоб він не зробив те, що в минулий раз", – цитує Коке Marca.

Нагадаємо, минулого сезону саме Ювентус вибив Атлетіко на стадії 1/8 Ліги чемпіонів завдяки хет-трику Роналду. Матч групового етапу Атлетіко – Ювентус відбудеться 18-го вересня, початок о 22:00.

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