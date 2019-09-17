toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАРСЕЛОНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Коке: Матч Ліги чемпіонів проти Ювентуса не буде помстою для Атлетіко

20:00 56 Читать на русском
Коке: Матч Ліги чемпіонів проти Ювентуса не буде помстою для Атлетіко
Коке / Marca

Півзахисник Атлетіко Коке поділився очікуваннями від матчу 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ювентуса.

 

"Матч проти Ювентуса – це не помста. Кожен сезон відрізняється. Нас чекає гра проти однієї з найкращих команд світу, це буде хороший матч.

Ігуаїн осатанів під час тренування – постраждав один із тренерів Ювентуса

Що дійсно важливо – вийти з групи. Це наша мета – така ж, як і перемоги в цілому, неважливо, чи це в матчі проти Ювентуса і проти будь-якої іншої команди.

Ювентус – це не тільки Кріштіану Роналду. Ми поважаємо всіх їх гравців. Можемо тільки сподіватися, що Роналду проведе не найкращу свою гру, а ми будемо намагатися накривати його, щоб він не зробив те, що в минулий раз", – цитує Коке Marca.

Нагадаємо, минулого сезону саме Ювентус вибив Атлетіко на стадії 1/8 Ліги чемпіонів завдяки хет-трику Роналду. Матч групового етапу Атлетіко – Ювентус відбудеться 18-го вересня, початок о 22:00.

Роналду та Сімеоне готуються показати яйця, Клопп спробує взяти Неаполь, дебют Маліновського – головне в першому турі ЛЧ

blog_ava
Наші за кордоном. Дебют Селезньова, стабільні Яремчук та Хобленко, п’ята Олійника, жахи Дитятьєва
13:30
6240
Теги
Ліга чемпіонів Атлетіко - Ювентус Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Коке Коке Ювентус Ювентус Атлетіко Атлетіко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
19
хв
Наполі
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук