Коке: Лопетегі був нашим лідером, і після його звільнення ситуація виявилася важкою

Півзахисник збірної Іспанії Коке оцінив виступ своєї команди на ЧС-2018.

"Хулен Лопетегі був нашим лідером, і після його звільнення ситуація виявилася важкою. Ми знали, що під час матчів нам все одно потрібно викладатися на 100 відсотків. І Єрро робив все можливе, і гравці намагалися. Не знаю, чи залишиться Єрро. Але у нас сильна команда, яку не можна втратити.

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Нам сумно. Пішов Іньєста. Ми сподіваємося, що в наступному циклі нові гравці принесуть свіжі ідеї", – цитує Коке Marca.

Нагадаємо, що Хулена Лопетегі звільнили з посади головного тренера команди за день до старту ЧС-2018. На місце Лопетегі був призначений Фернандо Єрро, з яким команда вийшла в 1/8 фіналу турніру і поступилася збірній Росії в серії пенальті.