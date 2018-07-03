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Коке: Лопетегі був нашим лідером, і після його звільнення ситуація виявилася важкою

09:25 194 Читать на русском
Коке: Лопетегі був нашим лідером, і після його звільнення ситуація виявилася важкою
Коке в матчі проти Росії

Півзахисник збірної Іспанії Коке оцінив виступ своєї команди на ЧС-2018.

"Хулен Лопетегі був нашим лідером, і після його звільнення ситуація виявилася важкою. Ми знали, що під час матчів нам все одно потрібно викладатися на 100 відсотків. І Єрро робив все можливе, і гравці намагалися. Не знаю, чи залишиться Єрро. Але у нас сильна команда, яку не можна втратити.

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Нам сумно. Пішов Іньєста. Ми сподіваємося, що в наступному циклі нові гравці принесуть свіжі ідеї", – цитує Коке Marca.

Нагадаємо, що Хулена Лопетегі звільнили з посади головного тренера команди за день до старту ЧС-2018. На місце Лопетегі був призначений Фернандо Єрро, з яким команда вийшла в 1/8 фіналу турніру і поступилася збірній Росії в серії пенальті.

ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Росія
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Теги
ЧС 2018 Коке Коке Іспанія Іспанія Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Іспанія - Росія
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