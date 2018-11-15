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Коке готовий зіграти проти Барселони – Дієго Коста зазнав травми

18:23 115 Читать на русском
Коке готовий зіграти проти Барселони – Дієго Коста зазнав травми
Коке / ФК Атлетіко

Півзахисник Атлетіко Коке відновився після травми до матчу 13 туру Ла Ліги проти Барселони. Натомість Коста отримав пошкодження ноги.

Коке повернувся до загальної групи Атлетіко у вівторок, 13 листопада, відновившись після травми, повідомляє офіційний сайт "матрацників".

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Через пошкодження хавбек пропустив поєдинки Ла Ліги проти Леганеса та Атлетіка, матч Ліги чемпіонів проти Борусії Д, та протистояння з Сант-Андреу в Кубку Іспанії.

Таким чином, Коке зможе зіграти в домашньому матчі 13 туру Ла Ліги проти Барселони, який відбудеться 24 листопада о 21:45 за київським часом.

Щоправда, у форварда Дієго Кости забій ноги, характер травми і термін відновлення поки не відомі. Гравець тренується за індивідуальною програмою.

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Іспанія13 турВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Барселона: Неділя 25 листопада 2018

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