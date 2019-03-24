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Кокаїн на матчі Англія – Чехія: скандальне розслідування з туалетів легендарного Уемблі

21:35 724 Читать на русском
Кокаїн на матчі Англія – Чехія: скандальне розслідування з туалетів легендарного Уемблі
Уемблі / Фото Virgin Experience Days

В Англії розгорівся черговий скандал навколо лондонського стадіону Уемблі.

24’ Рахім Стерлінг
47’ Харрі Кейн
62’ Рахім Стерлінг
68’ Рахім Стерлінг
84’ Томаш Калас
 

Після відбіркового матчу до Євро-2020 Англія – Чехія (5:0) журналісти The Telegraph провели незвичне розслідування.

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Кілька представників видання озброїлись спеціальними приладами і "прогулялись" туалетами Уемблі, щоб перевірити наявність слідів вживання кокаїну.

Результат шокував журналістів, адже прилади показали, що в половині перевірених кабінок виявлені сліди вживання наркотиків.

За інформацією видання, в дослідженні взяли участь 20 "кабінок-респондентів".

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Теги
Євро-2020 Головне Уемблі Англія футбольні курйози Англія - Чехія
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