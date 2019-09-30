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Когут: СК Дніпро-1 давалась гра проти Динамо

09:40 389 Читать на русском
Когут: СК Дніпро-1 давалась гра проти Динамо
Ігор Когут / СК Дніпро-1

Півзахисник СК Дніпро-1 Ігор Когут прокоментував поразку від Динамо (0:2) у матчі 9 туру УПЛ.

30’ Беньямін Вербіч
80’ Віктор Циганков
 
30’ Беньямін Вербіч
80’ Віктор Циганков

"Проти Динамо усі ігри важкі, але мені здалося, що гра нам давалася, і ми могли розраховувати на більш позитивний результат.

Динамо – СК Дніпро-1 – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Слабкий перший тайм? Вам здалося так, мені – інакше. Ми виконували тактику тренера, і в нас виходило вибігати у контратаки. Щоправда, не завжди вони завершувалися ударами по воротах, але мені здалося, що ми гідно виглядали.

Суддівство? Є компетентні органи, які всім цим займаються. Я коментувати суддівство не буду. Моя справа – грати у футбол", – цитує Когута офіційний сайт СК Дніпро-1.

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Динамо Динамо СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Динамо - СК Дніпро-1 Ігор Когут Ігор Когут
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