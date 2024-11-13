"Чи було неочікуваним, що Ротань викликав мене у збірну України? Перше, що було неочікуваним сюрпризом – те, що Руслан Петрович прийме збірну. Після цього я ще й побачив себе в списках – це було вдвічі неочікувано і приємно.

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Багато писали про це. Але одна справа, якби викликали гравця, який приїхав би з плюс 4 кілограмами та з айкосом в зубах. Я ж приїхав з тими ж амбіціями, що й раніше. Скільки себе пам'ятаю, завжди готовий був гризти землю за збірну.

Розмовляв і з Ротанем, і з Кравченком після матчу. Вони сказали, що їм шкода було, що я зіграв всього дві хвилини. Говорили, що планували з перших хвилин випустити, але ось так все вийшло. Тому що я тоді був в непоганій формі. Себе відчував добре. Там все було чесно, а не через те, що ми грали разом. Якби я був в поганій формі, то сам сказав би, що я вже кабан і в Польщі дограю, не можу бігати, не хочу осоромитися.

Я був голодніший, ніж до цього. Бо знаю, що довго не викликали. Спочатку були травми, а тоді Петраков. Кого він там тренував, Азербайджан, Казахстан? Вірменію? Ось так він тренував наших.

Мені не фартило з травмами. Тому й кажу зараз гравцям, що потрібно відновлюватися дуже добре. Якби я все робив, то було б менше травм. А так думав: "Поїду додому, все буде добре, моє тіло саме відновиться". Але так воно не працює. І тому зараз ми кажемо хлопцям про цей момент. Якщо в тебе травми, ти одразу нікому не потрібен. Тому що життя футбольне дуже швидко змінюється. Сьогодні ти граєш, завтра травма, приходить конкурент, проявляє себе – і ти вже другий в команді", – сказав Коноплянка у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Євген оголосив про завершення кар'єри гравця у липні 2024 року і разом з Романом Зозулею заснував футбольну агенцію "Talanted Birds".

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