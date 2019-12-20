"Когда мы отгородимся от вас 6-метровым забором?!" – екс-хавбек Динамо про реакцію росіян на гол Шевченка Філімонову

Півзахисник київського Динамо Віталій Самойлов ще у 90-х відчув на собі негативне ставлення з боку росіян.

"Дуже глибоко відклався у пам’яті один епізод, який досі часто згадую. Коли Шевченко забив збірній Росії на Лужниках, я сидів у компанії футболістів Балтики, а також коментатора, що працював у межах Калінінградської області. І от, коли Філімонов пропустив від Шеви, всі поглянули на мене з неприхованою злістю, а один навіть замахнувся рукою. Це було не жартома, а через те, що я – з України, а Україна забила Росії. Після фінального свистка той, який замахувався, сказав фразу: "Когда же мы отгородимся от вас 6-метровым забором?!" Ось ці слова мені запам’яталися на все життя. Особливо часто згадую їх після 2014-го.

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Коли переїхав у Сокіл, були люди, які працювали у керівництві Саратовської області. Один із них, не називатиму прізвища, дуже добре до мене ставився. Його родичі – з Києва, тож він мене підтримував: "Якщо виникнуть проблеми – звертайся, допоможемо". У команді теж усе було чудово. Але коли Сокіл почав розвалюватися, тренери стали називати "хохлом". Спершу – зрідка. Потім – все частіше. Зачіпали, коли почалася Помаранчева революція. Насміхалися. Вже у той період я помітив, що люди в Росії змінилися. Їх там зомбують.

У мене ж дружина звідти. Пішли реєструвати мене на прописку. Жінка-майор, яка приймала документи, видала фразу: "Ваш Ющенко на колінах слізно вмовляв Путіна". "Ви це бачили особисто?" – не втримався я. Вона мені після цього забракувала документи. Лише через певний час вдалося вирішити проблему завдяки іншій людині. Вже тоді вони були негативно налаштовані проти України. А я завжди цікавився політикою, тому мене це зачіпало", – розповів Самойлов в інтерв’ю "Футбол 24".

Нагадаємо, Самойлов є вихованцем київського Динамо. Окрім столичного клубу в Україні Віталій встиг пограти за стрийську Скалу, полтавську Ворсклу та київську Оболонь. Також 44-річний екс-півзахисник виступав у Росії за Балтику, Сокол та Ротор.

Повну версію інтерв’ю з Віталієм Самойловим: "Коли Шева забив Філімонову, на мене замахнулися": він грав за Динамо, у Росії називали "хохлом", його син – талант ПСЖ читайте на "Футбол 24".