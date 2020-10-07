Португальський хавбек Фабіу Коентрау після тривалого відпочинку знову вийде на поле.

Колишній захисник мадридського Реала Фабіу Коентрау вирішив відновити професіональну кар'єру. 32-річний португалець знову буде виступати за Ріу Аве.

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Нагадаємо, 32-річний футболіст провів сезон 2018/19 у складі середняка португальської Прімейра-ліги, після чого вирішив повісити бутси на цвях.

Фабіу підписав угоду до кінця сезону 2020/21, повідомляє офіційний сайт клубу.

До слова, Коентрау – вихованець Ріу Аве. Найбільшої слави досяг під час виступів за мадридський Реал (2011-2015 роки), з якого і повернувся до рідної команди у 2018 році на правах вільного агента.

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