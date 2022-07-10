Лех та Ракув розіграли Суперкубок Польщі. У поєдинку взяли участь Владислав Кочергін та Георгій Цітаішвілі.

Суперкубок Польщі-2022

Лех Познань – Ракув – 0:2

Голи: Раковітан, 43, Вдовяк, 51

Команди зустрічались між собою у травні в фіналі Кубка Польщі. Тоді звитягу святкував Ракув із рахунком 3:1. Зараз Лех отримав шанс помститись, але ним не скористався. З перших хвилин матч розпочинав Георгій Цітаішвілі, для якого це був дебют за новий колектив.

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Саме команда колишнього гравця молодіжної збірної України пропустила наприкінці першого тайму, коли Богдан Раковітан знайшов вільну зону у штрафному й замкнув постріл, переправивши м'яч під ліву стійку. Одразу по перерві Матеуш Вдовяк завдав потужного удару з метрів 20-ти. Опісля Цітаішвілі претендував на пенальті, впавши у штрафному, але арбітр нічого не призначив.

На 78-й хвилині на полі з'явився Владислав Кочергін, але нічим серйозним запам'ятатись не зумів. Колектив із Ченстохови разом з українцем святкує перемогу. Для нашого хавбека це другий трофей у кар'єрі.

Зауважимо, що за матчем з лави для запасних спостерігав інший українець – колишній голкіпер Динамо Артур Рудько.