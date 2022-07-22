Кваліфікація Ліги конференцій

Кизилжар – Осієк – 1:2

Голи: Неяшмич, 84 (аг.) – Топчагич, 58, Кляйнгайслер, 75

Кайрат – Кішварда – 0:1

Гол: Асані, 82

Лієпая – Янг Бойз – 0:1

Гол: Фасснахт, 73

Вальмієра – Шкендія – 1:2

Голи: Гує, 45 – Дорієв, 8, Шала, 63

Лех – Динамо Батумі – 5:0

Голи: Скурас, 10, 33, Амараль, 24, 66, Ісхак, 90+4

Ружомберок – Рига – 0:3

Голи: Торрес, 43,Сойсало, 45, Ауреліо, 50

Судува – Віборг – 0:1

Гол: Брікс, 78

Фехервар – Габала – 4:1

Голи: Кодро, 30, 74, Рус, 67, Зівзівадзе, 90 – Алемао, 16

Вилучення: Мусаєв, 86 (друга жовта, Габала)

Петрокуб – Лачі – 0:0

Вилучення: Спахію, 28 (друга жовта, Лачі)

Сент-Джозефс – Славія Прага – 0:4

Голи: Сор, 21, 32, Евертон, 45+1, Лінгр, 56

Вилучення: Масіас, 34, Пас, 45+4 (дві прямі червоні, Сент-Джозефс)

Ракув – Астана – 5:0

Голи: Лопес, 4, Вдовяк, 42, Гутковскіс, 65, Кочергін, 77, Тудор, 90+5

Вилучення: Сореску, 21 (друга жовта) – Кусяпов, 62 (друга жовта)

Віторія Гімараєш – Академія Пушкаша – 3:0

Голи: Ламейраш, 4, Сілва, 39, Андерсон, 65

Протистояння Кизилжара та Осієка могло бути двобоєм українців Бушмана та Чеберка, але другий не потрапив навіть у заявку. Втім, команда впоралась без Євгена й святкувала перемогу з курйозним автоголом.

У Кішварді цілий десант українців: Хіміч, Гелеш, Готра, Мельник, Гей, Одінцов та Кравченко. На зустріч проти Кайрата зі старту вийшли троє останні, Мельник же з'явився по ходу поєдинку, який завершився мінімальною перемогою.

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Попри серйозні фейли, головний тренер Леха продовжує довіряти Артуру Рудьку. Екскіпер Динамо захищав ворота проти Динамо Батумі з перших хвилин, одним із його опонентів був Олександр Азацький, інший українець. Познанці до перерви наколотили три голи, а опісля забили ще двічі. На полі з'явився орендований у Динамо Георгій Цітаішвілі, але результативними діями не відзначався. Рудько ж здійснив 2 сейви, вберігши ворота сухими.

Доволі український Фехервар зустрічався з Габалою. Шабанов та Петряк розпочинали з перших хвилин, а Петряк та Макаренко вийшли по ходу поєдинку. Угорці тотально переважали візаві, що конвертувалось у впевнену перемогу.

Славія Прага без Тараса Качараби надійно відіграла в обороні й фантастично в атаці, пропустивши нуль і забивши чотири м'ячі відповідно у зустрічі з Сент-Джозефс. Ракув розгромив Астану: Кочергін провів на полі 45 хвилин і відзначився передостаннім голом поляків у зустрічі. Бескоровайний з'явився наприкінці.

Щодо решти двобоїв: Янг Бойз мінімально здолав Лієпаю без Юрія Ткачука у заявці, Вальмієра з Желізком та Якубою (оформив асист) на полі й Мурзою у запасі поступилась Шкендії, Рига з Вакулком (Філіппов та Юрченко були відсутніми навіть у заявці) розгромила Ружомберок, Судува Євгена Протасова програла Віборгу, Петрокуб з Артемом Федоровим розійшовся миром з Лачі, а Академія Пушкаша без Артема Фаворова ганебно поступилась Віторії Гімараєш.

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