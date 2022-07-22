Кочергін забив, а решта українців виступили мляво: результати 2 раунду кваліфікації Ліги конференцій
Відбулись перші поєдинки другого відбіркового раунду ЛК. Результати матчів за участю команд українських легіонерів дізнавайтесь у цій новині.
Кваліфікація Ліги конференцій
Кизилжар – Осієк – 1:2
Голи: Неяшмич, 84 (аг.) – Топчагич, 58, Кляйнгайслер, 75
Кайрат – Кішварда – 0:1
Гол: Асані, 82
Лієпая – Янг Бойз – 0:1
Гол: Фасснахт, 73
Вальмієра – Шкендія – 1:2
Голи: Гує, 45 – Дорієв, 8, Шала, 63
Лех – Динамо Батумі – 5:0
Голи: Скурас, 10, 33, Амараль, 24, 66, Ісхак, 90+4
Ружомберок – Рига – 0:3
Голи: Торрес, 43,Сойсало, 45, Ауреліо, 50
Судува – Віборг – 0:1
Гол: Брікс, 78
Фехервар – Габала – 4:1
Голи: Кодро, 30, 74, Рус, 67, Зівзівадзе, 90 – Алемао, 16
Вилучення: Мусаєв, 86 (друга жовта, Габала)
Петрокуб – Лачі – 0:0
Вилучення: Спахію, 28 (друга жовта, Лачі)
Сент-Джозефс – Славія Прага – 0:4
Голи: Сор, 21, 32, Евертон, 45+1, Лінгр, 56
Вилучення: Масіас, 34, Пас, 45+4 (дві прямі червоні, Сент-Джозефс)
Ракув – Астана – 5:0
Голи: Лопес, 4, Вдовяк, 42, Гутковскіс, 65, Кочергін, 77, Тудор, 90+5
Вилучення: Сореску, 21 (друга жовта) – Кусяпов, 62 (друга жовта)
Віторія Гімараєш – Академія Пушкаша – 3:0
Голи: Ламейраш, 4, Сілва, 39, Андерсон, 65
Протистояння Кизилжара та Осієка могло бути двобоєм українців Бушмана та Чеберка, але другий не потрапив навіть у заявку. Втім, команда впоралась без Євгена й святкувала перемогу з курйозним автоголом.
У Кішварді цілий десант українців: Хіміч, Гелеш, Готра, Мельник, Гей, Одінцов та Кравченко. На зустріч проти Кайрата зі старту вийшли троє останні, Мельник же з'явився по ходу поєдинку, який завершився мінімальною перемогою.
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Попри серйозні фейли, головний тренер Леха продовжує довіряти Артуру Рудьку. Екскіпер Динамо захищав ворота проти Динамо Батумі з перших хвилин, одним із його опонентів був Олександр Азацький, інший українець. Познанці до перерви наколотили три голи, а опісля забили ще двічі. На полі з'явився орендований у Динамо Георгій Цітаішвілі, але результативними діями не відзначався. Рудько ж здійснив 2 сейви, вберігши ворота сухими.
Доволі український Фехервар зустрічався з Габалою. Шабанов та Петряк розпочинали з перших хвилин, а Петряк та Макаренко вийшли по ходу поєдинку. Угорці тотально переважали візаві, що конвертувалось у впевнену перемогу.
Славія Прага без Тараса Качараби надійно відіграла в обороні й фантастично в атаці, пропустивши нуль і забивши чотири м'ячі відповідно у зустрічі з Сент-Джозефс. Ракув розгромив Астану: Кочергін провів на полі 45 хвилин і відзначився передостаннім голом поляків у зустрічі. Бескоровайний з'явився наприкінці.
Щодо решти двобоїв: Янг Бойз мінімально здолав Лієпаю без Юрія Ткачука у заявці, Вальмієра з Желізком та Якубою (оформив асист) на полі й Мурзою у запасі поступилась Шкендії, Рига з Вакулком (Філіппов та Юрченко були відсутніми навіть у заявці) розгромила Ружомберок, Судува Євгена Протасова програла Віборгу, Петрокуб з Артемом Федоровим розійшовся миром з Лачі, а Академія Пушкаша без Артема Фаворова ганебно поступилась Віторії Гімараєш.
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