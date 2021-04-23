"У минулому матчі чемпіонату ми поступилися Ворсклі і цей момент дав нам серйозний моральний струс. Ми хотіли довести і вболівальникам, і самим собі, що ця поразка не надломила нас, хотіли продемонструвати характер, і можливість вийти з будь-якої ситуації.

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Крім того, минулого сезону саме Олександрія вибила нас з боротьби за Кубок. І головний тренер нам про це нагадував, і з хлопцями ми цей момент обговорили.

Радий, що все вийшло. Ми всі налаштовувалися на цю гру. Знали, що будемо грати з дуже серйозним і принциповим суперником і що цей матч для нас дуже знаковий. Дуже хотіли забити другий м'яч, не доводячи ситуацію до пенальті, але і Олександрія – бойова команда, яка просто так не здається. Вийшов гарячий півфінал.

Хочеться і далі з таким же настроєм продовжувати перемагати, грати і тренуватися. Ця перемога була вкрай важлива для нас у плані психології", – цитує Кочергіна офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, луганці у півфіналі Кубка України лише у серії пенальті здолали Олександрію і у фіналі турніру зійдуться з Динамо. Вирішальне кубкове протистояння відбудеться 13 травня. Попереднє місце проведення зустрічі – Міський стадіон імені Романа Шухевича у Тернополі.

Зоря вирвала перемогу над Олександрією у серії пенальті та стала другим фіналістом Кубка України